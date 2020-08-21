Во Флориде выпустят 750 миллионов генномодифицированных комаров

В американском штате Флорида стартует эксперимент: ученые, с одобрения чиновников, выпускают "на волю" 750 миллионов генетически модифицированных комаров.

Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество комаров, которые переносят такие болезни, как лихорадка денге или вирус Зика.

Против эксперимента взбунтовались экологи, которые предупредили о непредсказуемых последствиях: о возможном ущербе экосистемам и потенциальном создании гибридных, устойчивых к инсектицидам комаров.

"Своим экспериментом власти Флориды превратят штат в Парк Юрского периода", — говорят экологи.

Биологи, которые вывели "новых комаров" утверждают, что "не будет никакого неблагоприятного риска для людей или окружающей среды", потому что

их комары — сплошь самцы, в генах которых есть белок, "убивающий женское потомство" (всем известно, что людей кусают и пьют кровь только самки комаров, а самцы питаются только нектаром).

То есть, в результате спаривания с инфицированными комарихами выживут "только мальчики и передадут свои гены следующим поколениям".