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Из-за утечки воздуха экипаж МКС перебазируется в российский модуль

Наука » Экология » Космос

На борту Международной космической станции (МКС) была обнаружена "более высокая, чем обычно" скорость утечки воздуха. Экипаж пытается найти причину и устранить проблему.

Впервые утечка была впервые обнаружена 20 августа.

Как сообщили в НАСА,

"скорость, с которой воздух утекает со станции, все еще находится в пределах спецификаций сегмента, и нет никакой непосредственной опасности для станции или ее экипажа".

Пока же все сегменты МКС будут изолированы с закрытыми люками, а экипаж временно переместится в российский жилой модуль.

© twitter.com/Space_Station/status

 "Космонавтам предстоит выяснить, какой модуль испытывает более высокую, чем обычно, скорость утечки. Американские и российские специалисты ожидают, что предварительные результаты будут доступны для рассмотрения к концу следующей недели", — говорится в сообщении НАСА.

"Роскосмос" подтвердил неисправность, заверив общественность, что экипажу ничего не угрожает.

Ряд СМИ, со своей стороны, намекнули уже, что утечка происходит где-то в американских модулях, ссылаясь на источники в аэрокосмической отрасли.

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