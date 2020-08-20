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В Польше обнаружили фигурки в виде свиней возрастом 3500 лет

Наука

Археологи, проводившие раскопки в древнем польском поселении Машковице, обнаружили две глиняные фигурки свиней возрастом около 3500 лет.

Само поселение учёные открыли несколько лет назад.

Найденные артефакты являются самыми ранними образцами скульптуры каменного века в этом регионе.

Несмотря на то, что длина фигурок составляет всего несколько сантиметров, автор смог довольно точно передать анатомические особенности животных.

По словам учёных, в качестве прототипа древний скульптор мог использовать и одомашненных свиней, так как они не сильно отличались по внешнему виду от кабанов.

Фигурки отличаются между собой, поэтому учёные предполагают, что они выполнены разными людьми.

Свинок нашли на месте бывшей хижины. Там же были найдены и кости животных.

Какую роль играли эти фигурки, пока неизвестно. Возможно, это были предметы культа или детские игрушки.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Иордании найдены фигурки людей возрастом 10 тысяч лет.

 

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