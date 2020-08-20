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Эксперт объяснила, зачем на земле включать авиарежим у смартфона

Наука » Технологии

Специалисты создали режим полёта в телефонах для того, чтобы они не мешали датчикам и электронике во время авиаперелёта.

Но данная функция может быть полезна и на земле. О том, для чего на земле нужно включить режим полёта, рассказала рассказала операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.

Специалист пояснила, что данную функцию можно использовать в тех случаях, когда имеются проблемы с подключением к интернету.

Если слабый сигнал и не удаётся подключить к Wi-Fi, то можно на секунду включить режим "полёт" и не перезагружать телефон.

Такой режим может быть полезен, если аккумулятор почти разрядился. Также можно "перезапускать" и саму мобильную связь.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как защитить смартфон от преступников, и перечислили наиболее распространенные схемы компьютерного мошенничества.

 

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