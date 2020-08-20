В Австрии протестируют аэротакси EHang

В ближайшее время китайская компания EHang планируется запустить в Линце (Австрия) тестовую версию аэротакси. Разработку будут тестировать между берегами Дуная.

Цель эксперимента в том, чтобы проверить практичность использования нового вида транспорта в городских условиях, а также его экологичность. Кроме того, авторы проекта хотят понять, как аэромобили можно будет интегрировать в уже имеющуюся инфраструктуру.

Пока аэротакси не будет перевозить пассажиров.

Масса аппарата составляет 340 кг. Он может летать со скоростью до 150 километров в час.

Специалисты считают, что полноценное внедрение воздушного такси позволит разгрузить городскую инфраструктуру города и сделать жизнь его жителей более комфортной.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к 2025 году в России появится беспилотное летающее такси.