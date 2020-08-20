Исследование: конечности наземных животных развились из плавников

Благодаря этому морфологическому переходу позвоночные животные смогли выйти из воды и адаптировать к жизни на земле. Так было положено начало всем четвероногим животным (к которым относятся млекопитающие, земноводные, рептилии и птицы).

Эту трансформацию учёные пытались объяснить ещё в XIX веке.

Международная группа биологов выяснила, что конечности эволюционировали из плавников, используя эмбрионы австралийской двоякодышащей рыбы (Neoceratodus forsteri).

Её иногда называют "живым ископаемым", так как она похожа на рыб, обитавших в то время, когда на сушу вышли первые четырехногие позвоночные.

В связи с этим плавники этой рыбы помогают изучить эволюционный переход плавников в конечности.

В результате исследования учёные выяснили, что в плавниках двоякодышащих рыб присутствует примитивная рука. Биологи считают, что анатомия конечностей с пальцами эволюционировала только во время появления четвероногих за счёт изменений в эмбриональном периоде.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что найдены доказательства продолжения эволюции человека.