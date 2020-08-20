Байкал вошёл в число озёр с повышающейся температурой воды

Байкал вошёл в число озёр, в которых резко увеличилась температура поверхности воды, сообщает ТАСС. Экологический мониторинг озера помогает проводить фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал".

Результаты последних наблюдений включены в международный отчёт State of the Climate за прошлый год. Он содержит результаты исследований климата на всей планете.

"Выросла температура воды в озерах. В частности, сезон покрытия озер льдом в северном полушарии Земли стал на одну неделю короче, чем в среднем за 1981-2010 годы. При этом интересно, что Байкал также входит в группу озер, характеризующихся наиболее выраженным трендом роста поверхностной температуры воды", — отметили в пресс-службе фонда.

Специалисты сообщили, что за последние десять лет температура изменилась на 0.21±0.02 °C.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Байкале выпал "чёрный снег".