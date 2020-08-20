На Больших Оранских островах установили пунт для наблюдения за моржами

На Больших Оранских островах установили автономный дом для учёных.Новый пункт мониторинга позволит специалистам отслеживать лежбище атлантических моржей.

Полевой дом будет находиться в Южном кластере национального парка "Русская Арктика". Они предназначен для четырёх человек и оборудован всеми необходимыми условиями для работы и отдыха. Теперь учёные смогут проводить постоянное наблюдение за животными, а раньше это зависело от погодных условий.

"Благодаря стационарному пункту наблюдений, мы каждый год будем видеть, всё ли в порядке с моржами — и сможем вовремя принять меры", — сообщила координатор проектов Баренц-отделения WWF России Маргарита Лескова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что моржей подключат к системе GPS. Таким образом, за миграцией этих морских млекопитающих будут следить со спутников.