На Больших Оранских островах установили автономный дом для учёных.Новый пункт мониторинга позволит специалистам отслеживать лежбище атлантических моржей.
Полевой дом будет находиться в Южном кластере национального парка "Русская Арктика". Они предназначен для четырёх человек и оборудован всеми необходимыми условиями для работы и отдыха. Теперь учёные смогут проводить постоянное наблюдение за животными, а раньше это зависело от погодных условий.
"Благодаря стационарному пункту наблюдений, мы каждый год будем видеть, всё ли в порядке с моржами — и сможем вовремя принять меры", — сообщила координатор проектов Баренц-отделения WWF России Маргарита Лескова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что моржей подключат к системе GPS. Таким образом, за миграцией этих морских млекопитающих будут следить со спутников.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.