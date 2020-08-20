На Мальте обнаружили руины древнеримского храма

В процессе реконструкции разрушенного фермерского дома XVIII века в Тас-Силе, археологическом комплексе на Мальте, были обнаружены фрагменты древнеримского храма.

"Нам удалось найти угловую стену с полом opus signinum, которая составляла часть храма", — пояснила Максин Анастази из Мальтийского университета.

Opus Signinum — это композитный древнеримский строительный материал. Археологи предполагают, что раньше у храма был перистиль с колоннадой.

Но из-за того, что люди в течение нескольких тысяч лет использовали это место, многие камни, составлявшие основу сооружения, исчезли. Скорее всего, их использовали для возведения других зданий, расположенных в этом районе.

"Мальта густо населена, здесь много зданий с богатой историей. Старые дома, как правило, не выживают, поэтому обнаружение неприкосновенных фундаментов, которые мы имеем здесь, действительно является очень важной находкой", — подчеркнула Максин Анастази.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на севере Израиля археологи нашли античный храм.