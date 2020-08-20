Российские учёные работают над созданием роботизированного комплекса, с помощью которого можно будет ускорить процесс добычи угля.
"Роботизированный шагающий модуль востребован на ведущих угледобывающих компаниях России, а также в Индии и Грузии, с которыми Ассоциация машиностроителей Кузбасса организовала подписание соответствующих соглашений", — сообщили в Сибирском отделении Российской академии наук.
Разработка ведётся в рамках нацпроекта "Наука". В общей сложности на реализацию проекта будет выделено более 625 млрд рублей.
Проект предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию установок класса "мегасайенс", а также создание системы комплексной подготовки научных и научно-педагогических кадров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что добыча угля в России увеличилась на 1,5 процента.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.