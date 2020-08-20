Звёзды образуются из сгустков газа и пыли. Под воздействием высокой температуры и давления внутри скоплений возникают термоядерные реакции. Данное явление происходит с большими небесными объектами, ядро которых намного тяжелее Юпитера.
Если же протозвезда не набирает такую массу, она становится коричневым карликом. В процессе охлаждения недр карлики начинают гаснуть.
Исследователи из Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии уже много лет занимаются исследованиями коричневых карликов.
Астрономы уже проанализировали более тысячи неизвестных небесных тел, расположенных как в Солнечной системе, так и за её пределами.
На данный момент учёные нашли 95 холодных и тусклых карликов в районе Солнца. Так как все они находятся недалеко от нашей планеты, то астрономы планируют изучить их с помощью телескопов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что десятки тысяч планет нашей Галактики могут быть обитаемыми.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.