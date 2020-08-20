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Рядом с Землёй обнаружили 95 коричневых карликов

Наука » Экология » Космос

Звёзды образуются из сгустков газа и пыли. Под воздействием высокой температуры и давления внутри скоплений возникают термоядерные реакции. Данное явление происходит с большими небесными объектами, ядро которых намного тяжелее Юпитера.

Если же протозвезда не набирает такую массу, она становится коричневым карликом. В процессе охлаждения недр карлики начинают гаснуть.

Исследователи из Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии уже много лет занимаются исследованиями коричневых карликов.

Астрономы уже проанализировали более тысячи неизвестных небесных тел, расположенных как в Солнечной системе, так и за её пределами.

На данный момент учёные нашли 95 холодных и тусклых карликов в районе Солнца. Так как все они находятся недалеко от нашей планеты, то астрономы планируют изучить их с помощью телескопов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что десятки тысяч планет нашей Галактики могут быть обитаемыми.

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