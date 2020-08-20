Экипаж МКС снял на видео пять НЛО. Что это было?

Российский космонавт Иван Вагнер в своем аккаунте в Twitter поделился видео полярного сияния над Антарктидой, записанным на борту Международной космической станции (МКС). Но больше внимания привлекли пять странных крошечных светящихся объектов на околоземной орбите.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse. The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

"В течение 9-12 секунд появляются пять объектов, летящих рядом друг с другом на одинаковом расстоянии. Как вы думаете, кто они? Метеоры, спутники или… ?"- писал Вагнер под постом.

Космонавт уточнил, что записал материал со скоростью один кадр в секунду, а затем перезалил его в видео со скоростью 25 кадров в секунду. И добавил, что направил запись руководству Роскосмоса и в Институт космических исследований РАН для идентификации загадочных объектов, попавших в объектив.

Неужели НЛО?

Эксперт по космонавтике Игорь Тирски и аучный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый предположили, что

"космические гости" — это ни что иное, как группа спутников Starlink, проект компании SpaceX по обеспечению доступа в интернет во всех уголках Земли с помощью "созвездия" из 42 тысяч спутников.

Исследователь Института космических исследований Натан Эйсмонт признал такую возможность, хотя отметил, что более вероятным объяснением будет отражение в стекле МКС, через которое велась запись.

Версию об отраженном свете поддержал в разговоре с "Газетой.ру" заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.