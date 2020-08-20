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Экипаж МКС снял на видео пять НЛО. Что это было?

Наука » Экология » Космос

Российский космонавт Иван Вагнер в своем аккаунте в Twitter поделился видео полярного сияния над Антарктидой, записанным на борту Международной космической станции (МКС). Но больше внимания привлекли пять странных крошечных светящихся объектов на околоземной орбите.

"В течение 9-12 секунд появляются пять объектов, летящих рядом друг с другом на одинаковом расстоянии. Как вы думаете, кто они? Метеоры, спутники или… ?"- писал Вагнер под постом.

Космонавт уточнил, что записал материал со скоростью один кадр в секунду, а затем перезалил его в видео со скоростью 25 кадров в секунду. И добавил, что направил запись руководству Роскосмоса и в Институт космических исследований РАН для идентификации загадочных объектов, попавших в объектив.

Неужели НЛО?

Эксперт по космонавтике Игорь Тирски и аучный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый предположили, что

"космические гости" — это ни что иное, как группа спутников Starlink, проект компании SpaceX по обеспечению доступа в интернет во всех уголках Земли с помощью "созвездия" из 42 тысяч спутников.

Исследователь Института космических исследований Натан Эйсмонт признал такую возможность, хотя отметил, что более вероятным объяснением будет отражение в стекле МКС, через которое велась запись.

Версию об отраженном свете поддержал в разговоре с "Газетой.ру" заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.

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