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NASA: аномалия магнитного поля Земли над Южной Америкой растет

Наука » Экология » Космос

Магнитное поле Земли — своеобразный защитный экран планеты, отталкивающий заряженные солнечные частицы — имеет "слабое место".

Располагается оно над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана — его так и называют — Южноатлантическая аномалия (SAA). В этом месте "вредные" частицы опускаются ближе к поверхности, чем обычно, что может вывести из строя спутниковые бортовые компьютеры и помешать сбору данных, которые через них проходят.

"Ученые НАСА отслеживают и изучают аномалию, следят за изменениями напряженности магнитного поля, чтобы понять, как такие изменения влияют на атмосферу Земли и что происходит с магнитными полями глубоко внутри земного шара", — написано на официальном сайте организации.

В настоящее время SAA не оказывает видимого влияния на повседневную жизнь.

Однако, как следует из опубликованного сообщения, последние наблюдения и прогнозы показывают, что "вмятина" расширяется на запад и продолжает ослабевать по интенсивности, а также "долина аномалии, или область минимальной напряженности поля, разделилась на два лепестка, создавая дополнительные проблемы для спутниковых миссий".

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