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Раскрыта роль культуры в формировании значений слов

Наука

Учёные Пристонского университета использовали машинное обучение для создания первого крупномасштабного исследования, основанного на данных, чтобы выяснить влияние культуры на значение слов.

Оказывается, значение того или иного слова совсем необязательно относится к внутренней существенной константе. Значение слова во многом зависит от культуры, истории и географии.

"Даже для повседневных слов, которые, как вы думаете, означают одно и то же для всех, существует вся эта вариативность. Мы представили первые основанные на данных доказательства того, что-то, как мы интерпретируем мир с помощью слов, является частью нашей культурной наследственности", — рассказал ведущий автор исследования Уильям Томпсон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект позволит взглянуть на картины по-новому.﻿

 

 

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