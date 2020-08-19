Учёные Пристонского университета использовали машинное обучение для создания первого крупномасштабного исследования, основанного на данных, чтобы выяснить влияние культуры на значение слов.
Оказывается, значение того или иного слова совсем необязательно относится к внутренней существенной константе. Значение слова во многом зависит от культуры, истории и географии.
"Даже для повседневных слов, которые, как вы думаете, означают одно и то же для всех, существует вся эта вариативность. Мы представили первые основанные на данных доказательства того, что-то, как мы интерпретируем мир с помощью слов, является частью нашей культурной наследственности", — рассказал ведущий автор исследования Уильям Томпсон.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект позволит взглянуть на картины по-новому.
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