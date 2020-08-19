Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на борту Международной космической станции, заметил пять объектов в космосе неизвестного происхождения.
Он смог снять их на видео и опубликовать ролик в Twitter.
"Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние. На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга", — написал космонавт.
Space guests, or how I filmed the new time-lapse.The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia's longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020
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