Российский космонавт заснял пять неизвестных объектов в космосе

Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на борту Международной космической станции, заметил пять объектов в космосе неизвестного происхождения.

Он смог снять их на видео и опубликовать ролик в Twitter.

"Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние. На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга", — написал космонавт.