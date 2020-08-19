Учёные провели ряд исследований, в результате которых пришли к выводу, что мотивация у человека вырабатывается за счёт двух факторов.
Эксперты разработали задачу, которая помогла найти ответ на вопрос, почему мотивация быстро исчезает.
В эксперименте приняли участие добровольцы, которые должны были сжимать предложенный аппарат. В зависимости от приложенных усилий они получали финансовое вознаграждение. Для измерения активности мозга специалисты применили метод спектроскопии протонного магнитного резонанса.
Они замерили уровень нейрохимических веществ у добровольцев и выяснили, что мотивация зависит от глутамата и глутамина, расположенных в мозговом центре удовольствия.
Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты Массачусетского технологического института предположили, как работает технология мозга во время чтения.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.