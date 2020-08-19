Учёные обнаружили участок мозга, отвечающий за мотивацию

Учёные провели ряд исследований, в результате которых пришли к выводу, что мотивация у человека вырабатывается за счёт двух факторов.

Эксперты разработали задачу, которая помогла найти ответ на вопрос, почему мотивация быстро исчезает.

В эксперименте приняли участие добровольцы, которые должны были сжимать предложенный аппарат. В зависимости от приложенных усилий они получали финансовое вознаграждение. Для измерения активности мозга специалисты применили метод спектроскопии протонного магнитного резонанса.

Они замерили уровень нейрохимических веществ у добровольцев и выяснили, что мотивация зависит от глутамата и глутамина, расположенных в мозговом центре удовольствия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты Массачусетского технологического института предположили, как работает технология мозга во время чтения.

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