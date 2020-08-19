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Стало известно, с какими людьми чаще всего происходят "чудеса"

Наука

В Интернете часто можно встретить истории о "чудесных исцелениях" и других мистических случаях. Считается, что чудо может произойти только с верующими людьми, которые склонны повсюду видеть вмешательство высших сил.

Доктор философии Эд Эшлер провёл опрос среди жителей шестнадцати стран Латинской Америки, и выяснил, с кем чаще всего происходят "чудеса".

"Считается, что образованные и состоятельные люди склонны искать рациональные объяснения для событий, которые можно называть чудесами. Теперь становится понятно, что это мнение основано на безопасности, которую создают такие факторы, как материальные ресурсы и хорошее образование", — говорит Эшлер.

Новое исследование показало, что 57% респондентов сталкивались с чудесами. Причём в это число вошли как люди с высшим образованием, так и люди без образования.

"Чаще всего чудеса происходят с людьми, которые не уверены в своем финансовом будущем", — отметил учёный. 

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