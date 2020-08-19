Учёные: вирусы гриппа могут распространяться через пыль

Специалисты из Калифорнийского университета сообщили, что существует ещё один путь заражения гриппом. Они утверждают, что вирус может передаваться, прикрепляясь к поверхности различных твёрдых частиц, в том числе и пыли.

Принято считать, что вирус гриппа распространяется воздушно-капельным путем.

Учёные провели эксперимент с морскими свинками. Одни животные были привиты от гриппа, а другие — нет. Шерсть и кожу грызунов покрыли раствором с частицами вируса гриппа. Не заразились только привитые животные.

Затем учёные пропитали бумажную салфетку раствором с частицами вируса, высушили её, потерев рядом с фильтром, ведущим в клетку с непривитыми свинками. Животные заразились. Так учёные показали, какую роль могут играть пыль и микроволокна в распространении вируса гриппа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные открыли ранее неизвестный механизм заражения COVID-19.