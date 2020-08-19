В Австрии построят древнеримский корабль по античным технологиям

В Австрии построят древнеримский речной корабль. В ходе строительства будут использоваться античные технологи и инструменты. Это позволит воссоздать судно, подобное тем, которые строили древние римляне в IV веке н. э.

"Такие корабли не строились уже как минимум 1600 лет, поэтому можно считать, что нас ждёт впечатляющая мировая премьера!", — сообщили авторы проекта.

Древнеримский корабль будет запустят по Дунаю уже во второй половине 2022 года.

Когда-то Дунай был фронтиром Римской империи. В середине I века н. э. здесь развернули масштабную инфраструктуру, которая позволила создать здесь огромную приграничную зону.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у берегов Греции недалеко от острова Кефалония обнаружили останки затонувшего римского корабля возрастом 2000 лет. На его борту находилось 6000 амфор для вина и оливкового масла.

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