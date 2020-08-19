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Учёные выяснили причину гибели динозавров

Наука

Учёные из Университета Иллинойса выдвинули новую гипотезу по поводу гибели всех обитателей земли миллионы лет назад, включая динозавров.

Исследования показали, что на древесных породах того периода остались следы от ультрафиолетового излучения, своеобразные "ожоги".

"Мы предполагаем, что один или несколько взрывов сверхновых, примерно в 65 световых годах от Земли, могли быть ответственны за длительную потерю озона", — заявили специалисты.

Примерное время этих событий, по мнению авторов, — 359 миллионов лет назад.

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