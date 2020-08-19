К 2080 году изменение климата затронет 80% Мирового океана

Климатологи провели исследование, в результате которого выяснилось, что влиянию климатических изменений может быть подвержено более 50% Мирового океана. Если ничего не изменится, то данный показатель в течение нескольких десятков лет достигнет 80%.

Учёные использовали климатические модели, а также результаты наблюдений за динамикой глубоководной среды океанов, чтобы выяснить, как меняются показатели температуры и концентрации соли в водах океана под влияние масштабных климатических изменений.

В результате оказалось, что уровень содержания соли и температура особенно сильно меняются в водах Тихого, Атлантического и Индийского морей (20-55%).

К 2050 году данные показатели могут достигнуть 40-60%, а к 2080 году — 55-80%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Гренландии ускорился процесс таяния льдов.

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