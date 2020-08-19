Переход на электромобили поможет сэкономить миллиарды долларов в год

Электромобиль не является дешёвым видом транспорта. Но учёные из Университета Нортуэстерна заявили, что при их рациональном использовании можно сэкономить десятки миллиардов долларов в год.

В европейских странах начинают постепенно отказывать от использования двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Это связано с тем, что он выделяет в окружающую среду вредные выхлопы. Дизельные моторы могут выделять оксид азота, который, вступая в реакцию в атмосфере, образует облако, негативно влияющее на здоровье людей.

Используя эти вещества, учёные разработали химическую модель окружающей среды. Затем они проанализировали, как изменится ситуация на дорогах, если вместо машин с ДВС будут ездить электромобили.

В результате выяснилось, что если на дороге будет хотя бы 25% таких автомобилей, то можно будет избежать выбросов 250 млн тонн углекислого газа.

Кроме того, электрокары помогут сэкономить $17 млрд в год. Если же доля электромобилей будет составлять 70% от всех машин, то данный показатель достигнет $70 млрд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии протестировали аккумуляторы для электромобилей нового типа.