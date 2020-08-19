Зоологи объяснили, зачем зебре полоски

Традиционно принято считать, что полосы нужны зебрам для того, чтобы сливаться с окружающей средой. Это позволяет им оставаться незаметным для хищников.

Однако, зоологи из Великобритании выяснили, что полоски этих животных играют совсем другую роль.

Учёные проводили наблюдения за поведением слепнем с лошадьми, покрытыми "зебровыми" и "шахматными" попонами, а также непосредственно с зебрами. В итоге специалисты пришли к выводу, что этот узор защищает зебр от кровососущих насекомых.

Данное открытие не только помогло найти на один из популярных в науке вопросов, оно имеет и широкое практическое применение — фермеры смогут защитить своих животных от насекомых.

Ранее австралийские учёные выдвинули новую гипотезу относительно того, почему зебры покрыты полосами, которые не помогают им сливаться с окружающей местностью.