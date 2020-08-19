В последний раз зоологи видели землеройку в 70-е гг. XX века. Недавно им снова посчастливилось увидеть это редкое животное.
Землеройки — дальние родственники морских коров и слонов. У них есть небольшой хоботок, который они используют для того, чтобы питаться насекомыми.
"Мы были рады увидеть в размещённой в Джибути ловушку слоновую землеройку", — сообщил один из исследователей Стивен Херитэдж.
Учёные полагали, что эти существа навсегда исчезли с нашей планеты.
Зоологи утверждают, что окружающая среда не несёт угрозы слоновым землеройкам, так как место, где они обитают находится далеко от районов земледелия и крупных населенных пунктов.
Кроме того, популяция землероек очень небольшая, поэтому учёным не придётся проводить каких-либо мероприятий, направленных на спасение вида.
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