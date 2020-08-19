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Россия разрабатывает систему отслеживания кибер-транзакций на основе ИИ

Наука » Технологии

Российские службы по борьбе с финансовыми преступлениями разработали систему отслеживания кибер-транзакций.

Она основана на технологиях искусственного интеллекта, скрещивая отсканированные данные в крипто-сфере.

Как сообщило РБК, Росфинмониторинг — российский орган финансового мониторинга — разрабатывает систему анализа и отслеживания транзакций в криптовалютах с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Этот проект на стадии тестирования называется "прозрачный блокчейн", и создатели хотят внести его в федеральный проект по созданию искусственного интеллекта, который правительство России разрабатывает по указанию президента Путина.

Согласно письму на имя заместителя министра цифрового развития прототип "прозрачного блокчейна", взращенный данными платежной системы биткоина, был разработан совместно с Институтом физики Лебедева и испытан в области борьбы с наркобизнесом.

В письме также говорится, что в его использовании заинтересовано МВД России, а также "службы финансовой разведки ряда стран".

Сторонники "прозрачных блокчейнов", претендующие на государственное финансирование, оправдывают свой подход "настоятельной необходимостью создания эффективных средств государственного контроля над обращением виртуальных активов". Эти активы, по их мнению, могут использоваться преступниками для отмывания денег за торговлю наркотиками, уклонения от уплаты налогов, кибер-преступлений, заказных убийств, продажи информации из пиратских баз данных и финансирования терроризма.

Снятие анонимности транзакций в криптовалютах

По словам создателей системы, она позволит

  • отслеживать и анализировать движение цифровых финансовых активов;
  • выявлять поставщиков услуг;
  • проводить расследования, связанные с незаконным оборотом цифровых финансовых активов;
  • частично снять анонимность участников транзакций с криптовалютами Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero.

Искусственный интеллект будет использоваться для поиска в крипто-сфере следов незаконных действий, связанных с криптоактивами. Система настроена по принципу неизменности информации о транзакциях, который характеризует блокчейн-системы.

Но, по пояснениям различных экспертов, цитируемых РБК, идентифицировать участников сделок можно будет только в том случае, если будет известна хотя бы какая-то первоначальная информация, например создание аккаунта на сайте даркнета.

Сколько будет стоить

Единственный в России прозрачный блокчейн-проект нуждается в 760 млн рублей (около €8,7 млн) финансирования к 2023 году.

Скромная сумма по сравнению с $44 млн, которые позволили в 2014 году создать американский стартап Chainalysis, уже предлагающий, по информации американского журнала Forbes, свои услуги по отслеживанию кибер-транзакций почти 250 клиентам, включая правительство США и банк Barclays.

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