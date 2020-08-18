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Как искусственные продукты влияют на здоровье человека?

Наука

Учёные из США провели исследование, в результате которого было доказано, что растительное мясо положительное влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Вывод американских специалистов прокомментировал кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Анатольевич Лордкипанидзе.

"Во-первых, для того чтобы подобные вещи доказать, должно пройти время, поэтому пока сложно сказать. Продукты растительного происхождения просто оцениваются по критериям эквивалентного содержания белков, жиров, углеводов, соотношения. По совокупности факторов, конечно, нужно оценивать не только жиро-, углеводо-, белковое содержание, но и расщепляемость, усваиваемость, соотношение калорийности мясных и псевдомясных продуктов. На сегодняшний день ведётся огромное количество разработок не только с точки зрения использования каких-то растений.

Сейчас технологии дошли до того, что пытаются даже изготавливать мясные продукты из экскрементов.

Но человек является производным продуктом этого мира. И если говорить, что мы всё-таки являемся частью флоры и фауны Земли, то, безусловно, всё, что создавалось на протяжении формирования человечества и задолго до него, и составляло основной рацион человека, вряд ли можно будет найти нечто более адекватное, чем-то, что уже создала природа.

В природе есть огромное количество всевозможных субстанций, которые можно использовать для достижения тех или иных целей. Вопрос, что мы ещё недостаточно познали свой резерв и возможности природы недостаточно изучили.

А что касается попыток создать какие-то искусственные препараты, искусственные продукты питания, то сказать, что они будут лучше, чем-то, что создавала природа на протяжении миллионов лет, пока нельзя. Для того, чтобы оценить качество этих продуктов, нужно проводить долгосрочные исследования.

Новые технологии нужно не просто внедрять, необходимо отслеживать в течение длительного времени их влияние на здоровье человека", — заключил эксперт.

 

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