Могильник является одним из крупнейших памятников Таштыкской культуры и включает 300 захоронений.
Оглахтинский могильник — комплекс захоронений Таштыкской культуры, расположенный в Хакасии. Погребения относятся к первой половине I тыс. нашей эры.
Впервые раскопки здесь проводились в 1903 году. Тогда археологи обнаружили здесь мумии, погребальные гипсовые маски, деревянные изделия, оружие, меховые одежды, а также погребальные "куклы" ростом с человека.
В этот раз учёные планируют исследовать два провала, которые, судя по всему, являются разрушающимися могилами.
О результатах раскопок будет известно через полтора месяца.
Раскопки начались 16 августа 2020 года. В исследовании дистанционно также будут участвовать британские и греческие археологи, которые не смогли приехать из-за коронавируса.
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