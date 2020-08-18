Археологи приступили к раскопкам Оглахтинского могильника

Могильник является одним из крупнейших памятников Таштыкской культуры и включает 300 захоронений.

Оглахтинский могильник — комплекс захоронений Таштыкской культуры, расположенный в Хакасии. Погребения относятся к первой половине I тыс. нашей эры.

Впервые раскопки здесь проводились в 1903 году. Тогда археологи обнаружили здесь мумии, погребальные гипсовые маски, деревянные изделия, оружие, меховые одежды, а также погребальные "куклы" ростом с человека.

В этот раз учёные планируют исследовать два провала, которые, судя по всему, являются разрушающимися могилами.

О результатах раскопок будет известно через полтора месяца.

Раскопки начались 16 августа 2020 года. В исследовании дистанционно также будут участвовать британские и греческие археологи, которые не смогли приехать из-за коронавируса.

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