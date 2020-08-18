Древние предки современных крокодилов питались динозаврами

Палеонтологи из Айовского университета (США) утверждают, что у древнейших родственников крокодилов были огромные зубы. По размеру их можно сравнить с бананами.

С чем это связано?

По мнению учёных, такой размер зубов объясняется тем, что в тот период хищникам нужно было охотиться на крупных животных.

Древним предком крокодилов оказался дейнозух. Он обитал на территории современной Северной Америки около 80 млн лет назад.

Благодаря большим зубам рептилиям было под силу справиться даже с динозаврами.

Следы зубов дейнозухов уже не раз находили на костях древних ящеров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи из США провели исследование, в результате которого они выяснили, что некоторые представители древних крокодилов могли передвигаться на двух лапах. Они изучили отпечатки конечностей древних крокодиломорфов возрастом 100 млн лет.