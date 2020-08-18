Оказывается существуют такие вирусы, которые способны менять поведение человека. Об этом рассказал генетик Юрий Симаков.

"Да, такие вирусы есть. Даже существует теория о том, что шизофрения тоже может вызываться вирусами. Почему? Потому что когда учёные изучают мозг умерших шизофреников, то у них не находят никаких признаков морфологических изменений. Но морфологические изменения могут быть связаны с воздействием вирусов, которые не видны на гистологических препаратах. Это очень интересный вопрос.

Вирусы превращают человека в зомби

Например, обычный грипп. Как только вирус гриппа попадает в человека, то он становится заражённым, его поведение меняется — он начинает стремиться больше общаться. Иными словами, вирус делает так, чтобы этот человек заразил как можно больше людей.

Подсчитано, что у заболевшего человека становится в два раза больше контактов. Он стремится пойти на танцы, куда-то еще, только общаться. Разве это не зомби? Самый настоящий зомбированный человек.

Или возьмём вирус бешенства. Зачем животные начинают кусаться? Этого требует вирус: введи меня в кровь другого животного или человека. Вот почему бешеные животные (лисицы, волки) стремятся укусить человека", — пояснил эксперт.