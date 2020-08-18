Компания Oracle хочет приобрести долю в китайском TikTok, которое за непродолжительное время стало одним из самых популярных приложений в мире.
Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на анонимный источник.
"Технологическая компания … провела предварительные переговоры с китайским владельцем TikTok, ByteDance, и серьезно рассматривает возможность покупки бизнеса приложения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии", — утверждает источник.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.