На острове Завьялова начали восстанавливать популяцию снежных баранов

На остров Завьялова вертолётом доставили семь особей снежного барана. Об этом сообщили в Магаданской областной думе.

В первую группу животных вошли три самки и четыре самца. Через месяц сюда привезут ещё три особи снежного барана.

Доставкой животных на остров занимаются специалисты компании "Экспедиция-тур". Снежных баранов отлавливают Омсукчанском городском округе с помощью сеткомёта. Затем животным дают седативные препараты, чтобы они успокоились и не находились в состоянии стресса.

Наблюдение за баранами на острове ведётся с помощью спутниковой связи: на животных надеты ошейники с передатчиками.

Стоит напомнить, что популяция снежного барана на острове Завьялова была уничтожена людьми в 80-е гг. XX века.

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