Российские учёные вывели новый сорт быстрорастущей осины

Группа российских учёных смогла вывести новый сорт быстрорастущей осины.

Модифицированное дерево "созревает" через 15-20 лет, то есть на 10 лет раньше, чем обычный сорт.

"Эта особенность появилась благодаря внедрению гена гриба Penicillium canescens в геном осины", — пояснили специалисты.

Учёные предполагают, что выведение нового сорта позволит сократить временные и финансовые затраты в лесной отрасли.

Стоит отметить, что для проведения научного исследования были отобраны деревья, в генотипе которых была изначально заложена высокая скорость роста.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского работают над созданием безвирусного посадочного материала некоторых сельскохозяйственных культур.