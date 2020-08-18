На острове Врангеля обнаружили новые виды растений

Учёные обнаружили на острове Врангеля растения, которые не характерны для местного климата.

Специалисты на протяжении трёх месяцев собирали данные о почвах, грунте, воде, исследовали представителей фауны. Исследования учёных также касались снега и морского льда.

Собранные данные и образцы ещё будут изучать, но уже сейчас специалисты могут сказать, что на острове Врангеля появились новые виды растений. Так, биологи обнаружили заросли белокопытника, который ранее здесь не встречался.

По словам учёных, к появлению новых видов фауны могло привести изменения рельефа, которое происходит. Цель этих исследований — получение данных о том, как климатические изменения влияют на природу Арктики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Алтае обнаружены останки морских существ, которые жили на нашей планете 450 млн лет назад. Они относятся к ранее неизвестному виду мшанок - колониальных животных.

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