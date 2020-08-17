Обнаружены вирусы, превращающие людей в "зомби"

Учёные решили разобраться, имеет ли вирус, превращающие людей в зомби. биологическую основу. Оказалось, что инфекции, меняющие поведение человека, на самом деле существуют.

Например, паразитические микроорганизмы Toxoplasma gondii. Они живут к организме кошек, но могут заразить и других существ. Так, под воздействием токсоплазма, у грызунов меняется поведение, они становятся более смелыми, что в итоге приводит к тому, что мыши становятся лёгкой добычей кошек.

"Токсоплазма заражает и человека. У нас есть все основания полагать, что люди, в организме которых есть Toxoplasma gondii, более склонны к риску, плюс, у них чаще развиваются самые разные ментальные болезни. В подавляющем количестве случаев наш иммунитет успешно справляется с этим паразитом, но если организм ослаблен, то токсоплазма может взять верх", — сообщили сотрудники Калифорнийского университета.

По словам учёных, есть и другие инфекции, влияющие на поведение человека. В связи с этим "вспышка зомби-вируса", о которой часто говорят авторы компьютерных игр, может произойти на самом деле.