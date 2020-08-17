Учёный из Йенского университета Сергей Монахов создал алгоритм, позволяющий путём анализа социолингвистики вычислить тролля в Twitter.
В основу нового метода положен принцип, что в сети троллю нужно одну и те же информацию донести до большого количества людей, но в разной форме. Иными словами, исходный текст повторяется, только в разной форме.
Автор разработки использовал базу данных сообщений так называемых "русских троллей" для примера и настоящие сообщения американских конгрессменов. В результате он смог создать алгоритм, позволяющий выявлять троллей в Twitter. По словам Монахова, алгоритму нужно всего 50 сообщений, чтобы понять является ли их автор троллем или нет.
Специалисты считают, что данный алгоритм поможет выявлять интернет-троллей, благодаря чему не придётся ограничивать свободу слова. Его создатели хотят протестировать данный алгоритм в реальной сети.
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