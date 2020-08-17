Доказана возможность передачи коронавируса между кошками

Ранее считалось, что коронавирус не передаётся от кошек к человеку. Но учёные из Университета штата Канзас утверждают, что в ближайшем будущем домашние питомцы смогут заражать своих хозяев.

Специалисты провели эксперимент. Они исследователи шесть кошек в возрасте до шести месяцев. Все животные были здоровы.

Через день к ним подселили ещё двух кошек. Учёные проводили наблюдение за животными в течение 20 дней. В результате выяснилось, что кошки из первой группы заразились коронавирусом. Спустя несколько дней COVID-19 выявили и у кошек из второй группы.

На основании данного факта специалисты пришли к выводу, что домашние кошки могут быть заражены коронавирусом, поэтому они являются переносчиками инфекции.

У кошек при коронавируса не возникает никаких последствий для организма, антитела у них вырабатываются спустя неделю. Учёные пока не могут сказать, может ли коронавирус протекать у кошек в тяжёлой форме. В дальнейшем специалисты планируют исследовать пожилых кошек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый в мире случай заражения коронавирусом у тигра выявлен в США.