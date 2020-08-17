Учёные: хлопковая одежда защитит от коронавируса

Канадские учёные из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета изучили, как долго может жить коронавирус на средствах индивидуальной защиты.

Они нанесли вирус на нитриловые перчатки, респираторные маски, нетканый материал Tyvek, пластик, хлопок и нержавеющую сталь.

Быстрее всего вирус из исчез с хлопка — меньше, чем за сутки. Исследователи считают, что это очень хорошая новость, так как в летний и осенний период люди носят доежду из хлопка — футболки, платья, джинсы и др.

Таким образом, врачам помогут защититься от коронавируса хлопчатобумажные халаты. Также в этом плане эффективны медицинские маски, изготовленные из хлопковых тканей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из США разработали защитный наноспрей, который призван заменить медицинские маски. По словам исследователей, спрей нужно будет применять назально, то есть по аналогии с защитной маской.