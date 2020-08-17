Разработана новая технология опреснения морской воды

Австралийские учёные создали новую технологию, с помощью которой можно опреснять солёную воду. Данный метод позволит человечеству решить одну из самых важных проблем на Земле.

В чём суть технологии?

В основу технологии положено использование солнечного света и каркасных структур, состоящих из металла и органических веществ. Данная установка позволила специалистам провести очистку воды и сделать так, чтобы её качество соответствовало всем стандартам ВОЗ.

В процессе эксперимента учёные провели опреснение почти 140 литров воды всего за день, при этом на это было потрачено не более 1 килограмма материала. Таким образом, литр питьевой воды удалось получить за 5-10 минут.

По словам авторов исследования, материал полностью очищается от соли, если воздействовать на него солнечным лучом в течение четырёх минут. После этого его можно использовать в установке.

Эксперты напоминают, что в настоящее время 97% всей воды на планете невозможно употреблять из-за соли. Новая технология призвана решить данную проблему.