Австралийские учёные создали новую технологию, с помощью которой можно опреснять солёную воду. Данный метод позволит человечеству решить одну из самых важных проблем на Земле.
В основу технологии положено использование солнечного света и каркасных структур, состоящих из металла и органических веществ. Данная установка позволила специалистам провести очистку воды и сделать так, чтобы её качество соответствовало всем стандартам ВОЗ.
В процессе эксперимента учёные провели опреснение почти 140 литров воды всего за день, при этом на это было потрачено не более 1 килограмма материала. Таким образом, литр питьевой воды удалось получить за 5-10 минут.
По словам авторов исследования, материал полностью очищается от соли, если воздействовать на него солнечным лучом в течение четырёх минут. После этого его можно использовать в установке.
Эксперты напоминают, что в настоящее время 97% всей воды на планете невозможно употреблять из-за соли. Новая технология призвана решить данную проблему.
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