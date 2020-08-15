В последнее время многие стали беспокоиться об излучении, которое исходит от Wi-Fi. Это обусловлено стремительным увеличением покрытия сетей Wi-Fi.
Директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев дал простой совет людям, которые беспокоятся из-за излучения.
"Излучение идёт от любого электрического устройства, которым мы пользуемся. Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника", — пояснил эксперт.
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