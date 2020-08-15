Назван способ защититься от излучения Wi-Fi

В последнее время многие стали беспокоиться об излучении, которое исходит от Wi-Fi. Это обусловлено стремительным увеличением покрытия сетей Wi-Fi.

Директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев дал простой совет людям, которые беспокоятся из-за излучения.