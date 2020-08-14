Исследование: у детей из богатых семей лучше развит передний гиппокамп

Канадские специалисты провели исследование, в результате которого была выявлена область гиппокампа мозга, которая связывает низкий доход со снижением памяти и языковых способностей у детей.

Более ранние исследования показывали, что у детей из бедных семей более низкие показатели памяти и языковые способности, чем у их ровесников из обеспеченных семей.

"Мы обнаружили, что передний гиппокамп связан с различиями в познании, связанными с доходом", — сообщила ведущий автор исследования Александра Декер.

Учёные проанализировали данные 700 детей, в том числе оценки памяти и словарного запаса, а также годовой семейный доход. И изучили МРТ участников.

В результате выяснилось, чем ниже социальный статус был у семьи ребёнка, тем меньше у него был размер переднего гиппокампа.

Также исследователи рассмотрели влияние таких факторов, как стресс и доступность материальных и нематериальных ресурсов. В результате специалисты пришли к выводу, что увеличение дохода способствует развитию мозга только до определенных пределов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Китае выяснили, в чём отличие мужского и женского мозга.