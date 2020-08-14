Учёные обнаружили в морепродуктах частицы микропластика

Учёные из Австралии нашли частицы микропластика в морепродуктах — крабах, креветках устрицах.

Во всех изученных образцах морепродуктов были обнаружены частицы поливинилхлорида и полиэтилена. Это искусственные полимеры, широков распространённые во всех странах мира.

Исследователи разработали систему подсчёта микрочастиц пластика в организмах морских обитателей.

"Мы сосредоточились на таких популярных морепродуктах, как устрицы, кальмары, креветки, сардины и крабы. Анализ показал, что больше всего пластика содержится в сардинах, а меньше всего — в кальмарах и устрицах. Частицы пластика различаются по составу, но чаще всего это полиэтилен. Только в устрицах накапливается в основном поливинилхлорид", — сообщила руководитель группы исследователей Франсиска Рибейро.

По данным учёных, ежегодно свалки пополняются 300 миллионами тонн пластиковых отходов. Большая часть этого мусора не разлагается, поэтому он продолжает существовать в течение десятков лет. Затем он попадается в воды Мирового океана, что может спровоцировать настоящую экологическую катастрофу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рацион белых медведей в Арктике на четверть состоит из пластика.