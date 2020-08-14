Открытие: слёзы птиц и рептилий похожи на человеческие

Зарубежные биологи изучили химический состав слёз птиц и рептилий и пришли к выводу, что по долям электролитов и солей они схожи с составом слёз человека.

Но если сравнивать белковый состав слёз, то он отличается. По словам экспертов, за выработку слёз у животных отвечают другие железы.

Биологам удалось выяснить, что слёзы попугаев разных видов, живущих в разных условиях, также отличаются по белковому составу.

Учёных поразил тот факт, что химический состав жидкости, в том числе доли различных солей и ионов в ней, оказались практически одинаковыми как для птиц и рептилий, так и для человека.

Ранее "Правда.Ру" писала, что американские палеонтологи провели исследование, в результате которого выяснили, что некоторые представители древних крокодилов могли передвигаться на двух лапах.

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