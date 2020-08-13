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Исследование: акулы годами общаются с одними и теми же друзьями

Наука

Биологи провели исследование на удаленном атолле Пальмира в Тихом океане, которое показало, что серые рифовые акулы годами общаются с одними и теми же особями в одном и том же месте.

Эти акулы отличаются высокой активностью в ночное время.

В течение дня они встречаются в определённом месте на рифе и образуют группы по 20 особей. В дневное время рыбы охотятся, но едят меньше, чем ночью.

"Мы не думаем об акулах, как о социальных животных, но у них есть социальные группы", — сообщил Яннис Папастаматиу из Международного университета Флориды.

Для того чтобы исследовать социальное поведение акул, биологи отметили около 40 особей акустическими передатчиками. Батареи этих устройств служат 4 года.

В результате сеть из 65 приёмников зафиксировала особь любой помеченной акулы, которая приблизилась к приёмнику ближе, чем на 300 метров.

На записях видно, что социальные группы серых рифовых акул очень стабильны, одни и те же особи объединяются каждый год, между группами редко наблюдаются перемещения.

Ранее "Правда.Ру" писала, что акулы способны обучаться друг у друга.

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