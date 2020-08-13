Школьная травля может стать причиной ожирения

Учёные из Университета Ватерлоо пришли к выводу, что травля в школе приводит к повышению индекса массы тела у школьников.

Канадские исследователи изучили данные более 4500 учеников в Онтарио.

Оказалось, что после того, ребёнок становился жертвой буллинга, у него через год увеличивался индекс массы тела. В результате, некоторые ученики перешли от нормального веса к избыточному или ожирению. По словам специалистов, повышенный ИМТ чаще встречается среди мальчиков — 60%, среди девочек — 51%.

"Для мальчиков буллинг в течение первого года был связан с более высоким риском лишнего веса, даже при отсутствии травли на втором году обучения. Для девочек издевательства, как в первый, так и во второй год увеличивали риск лишнего веса именно ко второму году обучения", — сообщил автор исследования Нур Хаммами.

Кроме того, исследователи выяснили, что подвергавшиеся травле юноши были более физически активными, но употребляли больше психоактивных веществ (алкоголь, каннабис, курение), чем их сверстники, над которыми не издевались в школе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что треть российских детей знают об организованной травле в школах.