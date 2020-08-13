Ветеринары разработали "съедобную" вакцину от сибирской язвы

Американские ветеринары разработали специальную оболочку для вакцины против сибирской язвы. Её особенность в том, что она защищает ослабленные споры бактерий от желудочного сока коров.

Разработку уже протестировали на грызунах.

"Речь идет о том же ослабленном штамме сибирской язвы, который используется для инъекций. В нашем случае бактерии обернуты в гелевую оболочку, которая защищает их от агрессивного воздействия желудочного сока", — пояснил ветеринар Джейми Феликс, представитель Техасского университета A&M.

Сибирская язва представляет собой опасное инфекционное заболевание. Этой болезнью может заразиться и человек, но обычно она поражает диких и домашних животных. У них начинается лихорадка, а на вторые-третьи сутки они умирают.

Чаще всего вспышки сибирской язвы наблюдаются в странах Африки и Азии, так как там нет доступной ветеринарной помощи.

Разработка американских учёных поможет фермерам, которые не могут вакцинировать своих домашних животных или лечить их антибиотиками. Испытание на мышах доказало эффективность "съедобной вакцины", изготовленной на основе полимерных сахаристых веществ из клеток водорослей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи новосибирской больницы нашли конверт с надписью "Сибирская язва".