Учёные: улыбка может "обмануть" мозг

Существует мнение, что даже "ненастоящая", вымученная улыбка помогает улучшить настроение и избавиться от негативных мыслей. Австралийские учёные решили проверить, так ли это на самом деле.

Может ли улыбка "обмануть" мозг?

В исследовании приняли участие 136 человек из разных стран в возрасте от 18 до 50 лет. В результате выяснилось, что неестественная улыбка способствует поддержанию эмоционально позитивного состояния.

"Когда ваши мускулы говорят, что вы счастливы, у вас больше шансов увидеть мир вокруг себя в позитивном ключе", — пояснил один из авторов исследования доктор Фернандо Мармолехо-Рамос.

Он также добавил, что улыбка стимулирует миндалевидное тело — эмоциональный центр мозга, высвобождающий нейротрансмиттеры. Иными словами, сокращение этих мышц подаёт в мозг особый сигнал, благодаря которому человек в течение определённого времени чувствует радость.