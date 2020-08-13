Существует мнение, что даже "ненастоящая", вымученная улыбка помогает улучшить настроение и избавиться от негативных мыслей. Австралийские учёные решили проверить, так ли это на самом деле.
В исследовании приняли участие 136 человек из разных стран в возрасте от 18 до 50 лет. В результате выяснилось, что неестественная улыбка способствует поддержанию эмоционально позитивного состояния.
"Когда ваши мускулы говорят, что вы счастливы, у вас больше шансов увидеть мир вокруг себя в позитивном ключе", — пояснил один из авторов исследования доктор Фернандо Мармолехо-Рамос.
Он также добавил, что улыбка стимулирует миндалевидное тело — эмоциональный центр мозга, высвобождающий нейротрансмиттеры. Иными словами, сокращение этих мышц подаёт в мозг особый сигнал, благодаря которому человек в течение определённого времени чувствует радость.
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