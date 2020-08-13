В Израиле обнаружили следы древнейшей кремации

Французские учёные проводившие раскопки на неолитическом участке Бейсамун на севере Израиля, пришли к выводу, что у древних людей на Ближнем Востоке кремация умерших была распространена в начале VII тысячелетия до нашей эры.

Там была обнаружена древняя яма для кремации с останками трупа, датированная периодом между 7013 и 6700 годами до нашей эры. Это древнейшие следы кремации в данном регионе.

Эта ранняя кремация совпадает с важным переходным этапом в погребальной практике на Ближнем Востоке. Удаление черепа умерших, захоронение их в поселении и другие старые традиции уходили в прошлое. Ритуалы, связанные со смертью, изменились.

Учёные собираются исследовать и другие возможные места кремации в регионе. Они считают, что это поможет понять столь важный культурный сдвиг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что при раскопках на территории Южной Кореи была найдена древняя могила со странными останками.