Аспирин может способствовать росту числа раковых клеток

Австралийские исследователи совместно с американскими коллегами выяснили, что аспирин способствует росту числа раковых клеток у людей пожилого возраста, имеющих предрасположенность к данному заболеванию.

Исследование проводилось в течение пяти лет. В нём приняли участие добровольцы старше 70 лет, не имеющие проблем со здоровьем.

Учёные разделили их на две группы. Участникам первой группы каждый день давали по 100 миллиграмм аспирина, а второй — плацебо. Лекарство не оказало влияние на факт развития онкологического заболевания, но ускоряло её развитие.

Стоит отметить, что у людей, которые принимали аспирин раковая опухоль на 19% чаще переходила в метастазы. Уровень смертности среди добровольцев первой группы оказался выше, чем среди добровольцев второй.

По словам учёных, аспирин негативно повлиял только на пожилых участников исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи назвали три ранних симптома раковой

опухоли желудка.

﻿﻿