Трихолог предупредила об опасности тугих косичек для школьниц

Трихолог и дерматовенеролог Юлия Нагайцева сообщила, что слишком тугие косички, которые некоторые родители заплетают детям, могут навредить здоровью ребёнка.

Известно, что в школах существует определённые требования к причёскам детей. В частности, волосы не должны падать на глаза, так как это может мешать ребёнку и заставляет его лишний раз напрягать зрение.

Но если волосы туго заплетены в косы, это может быть опасно для здоровья. Особенно речь идёт о случаях, когда мамы, чтобы сэкономить время на сборы ребёнка в школу с утра, заплетают косички на ночь.

"Волосы растут из волосяных фолликул. Если постоянно стягивать их в слишком тугие косички, можно травмировать фолликулы. В таких случаях развивается так называемая тракционная алопеция — от этого заболевания страдают девочки, которые занимаются гимнастикой, танцами, балетом, плаванием и так далее. Все занятия, подразумевающие ежедневное стягивание волос в пучки и хвосты, со временем провоцируют поредение волос на определённых зонах головы. Например, на височной и фронтально лобно-теменной зонах", — пояснила врач.

Также она добавила, что после занятий косички нужно обязательно расплетать. Волосы лучше собирать в свободную лёгкую косу.

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