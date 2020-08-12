В Роскачестве рассказали, как избавиться от звонков мошенников

Эксперты Роскачества рассказали о способах, которые помогут пользователям смартфонов оградить себя от мошенников. Для этого нужно будет воспользоваться настройками самого телефона, услугами сотовых операторов и специальными программами.

От мошенников защитит ОС смартфона Android и iOS. У первой есть функция "Не беспокоить", но она не может полностью заблокировать входящие вызовы с незнакомых номеров. В устройствах Apple есть опция "Заглушение неизвестных". Однако, если пользователь получал с этого номера SMS или номер поступал по электронной почте, то звонки не будут блокироваться.

Также можно обратиться к мобильному оператору связи, который поможет ограничить поступления вызовов с незнакомых номеров.

Для того, чтобы установить защиту на уровне программного обеспечения, необходим определитель или категоризатор номеров. Но в данном случае рекомендуется пользоваться только проверенными приложениями, так как они запрашивают доступ к контактам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты рассказали о новом способе мошенничества с онлайн-банками.